Outre un nouveau coach (Sébastien Dufour), l’équipe a transféré Jonathan Kabangu (Royal IV Brussels TDM1), Cédric Delbrassinne (Fresh Air Jette R2) et Arnaud Vancampenhout (Comblain TDM2)."Tout se passe bien avec John et Cédric. Pour Arnaud, c’est un retour à la source. Il a fait ses classes à Waterloo et retrouve ses copains", indique Sébastien Dufour.

Au niveau de l’infirmerie, les blessures longue durée (ligaments croisés) seront bientôt un mauvais souvenir pour Arnaud Mouton (qui a recommencé le travail sans opposition) et Joachim Schick, qui pourrait reprendre début octobre.

Si l’idée de jouer les premiers rôles en Régionale 1 fait son chemin, elle a désormais un allié de poids. La commune de Waterloo a rentré récemment une demande de subsides pour la création d’un nouveau hall sportif qui comprendrait – entre autres – 3 terrains de basket. Cette nouvelle salle située le long du chemin de fer pourrait voir le jour en 2026."L’idée de construire quelque chose au sein du club et de monter en Nationale pour 2026 est une chouette perspective. Comprenez-moi bien, on est à l’aise et on se sent vraiment bien dans notre salle du Chenois. Il n’y a aucune pression pour monter à tout prix cette saison. On prépare sereinement et par étapes une éventuelle montée en TDM2", explique le coach du RWB.

«Sur papier, on a une équipe bien balancée»

Sur papier, avec le retour des blessés et l’arrivée des transferts, l’équipe de la cité du Lion a fière allure. Le coach Dufour le confirme mais il sait aussi que les paramètres et les attentes sportifs sont parfois inversement proportionnels à la réalité du terrain."Sur papier, on a une équipe bien balancée avec de l’équilibre dans les postes et des ressources partout mais un championnat est long. Il faudra être prêt le plus rapidement possible pour bien démarrer. Si on est épargné par les blessures et qu’on est bien au niveau de la mentalité, on fera un bon championnat."

Celui de la R1 sera relevé et probablement disputé à souhait."Il y a des grosses équipes comme Cointe qui a rapatrié des Allemand et Dedave. Ciney aussi sera costaud. À nous d’être régulier. J’ai envie qu’on évolue sérieusement tout en prenant du plaisir avec un bon groupe dans une bonne division",ponctue le coach Sébastien Dufour.