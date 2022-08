Le début des choses sérieuses au TC La Hulpe avec le duel Rochus-Darcis

La quinzième édition du tournoi cinq étoiles organisé par le RTC 1310 bat son plein depuis jeudi dernier."On vit une merveilleuse semaine et avec une météo pareille, c’est très agréable, sourit Philippe Parant.Notre but était d’avoir un mix entre un tournoi de haut niveau et une ambiance de club, et on remarque que les gens se plaisent bien et que l’horeca fonctionne tous les jours."