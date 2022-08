Seconde manche du calendrier, Orp-le-Grand accueillera la manche du dimanche 23 octobre, alors que la huitième des dix épreuves se déroulera à Hélécine le dimanche 4décembre.

Du côté du COCCH, le club organisateur d’Hélécine, Hervé Maho s’en félicite."Depuis 2016 et le championnat de Belgique qui avait été organisé au domaine provincial d’Hélécine, nous avons l’envie d’organiser notre propre cyclo-cross dans la commune. Outre l’épreuve sur route du printemps, le souhait du comité est d’avoir une seconde journée d’organisation, et c’est dorénavant chose faite."

Trois sites ont été étudiés par le COCCH pour accueillir l’événement."Nous avons tout d’abord pensé au terrain de l’ancien site de moto-cross, mais il est un peu excentré du village. Il y avait l’option du domaine provincial, comme pour les Nationaux, ou alors, le site de l’ancien terrain de football. Je pensais qu’il serait compliqué d’y organiser quelque chose car le terrain est plat, mais après une inspection du site ce lundi, on a trouvé pas mal de potentialité sur ce site. Il y a en outre pas mal de possibilité de parking à proximité, ce qui n’est pas négligeable."

D’autres projets en perspective à Orp

Du côté d’Orp, après une réussite sportive et populaire l’hiver dernier, Jean-Paul Van Horebeek est ravi de remettre le couvert."On était demandeur et c’est avec plaisir que nous proposerons le rendez-vous du 23 octobre. On a d’ailleurs d’autres projets pour le site, qui convient bien pour la discipline. Nous pourrons peut-être mettre sur pied le championnat provincial FCWB sur le site, pour toutes les catégories! Les pourparlers sont en cours."