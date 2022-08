Du sourire aux larmes, mais l’espoir subsiste pour le Chastrois Félix Dopchie

Une motivation qui a été décuplée juste avant le début de cette épreuve puisqu’il avait appris être sélectionné par la formation professionnelle Bingoal Sauce Pauwels pour y rouler en tant que stagiaire sur le programme de fin de saison. Une opportunité pour Félix qui avait hâte de saisir cette chance pour prouver sa valeur au plus haut niveau. Mais la malchance s’est abattue sur le Brabançon wallon."Tout se déroulait bien au Tour de Namur. Lors de la première étape, même si le résultat ne le reflétait pas vraiment, j’avais d’excellentes sensations. Le second jour, j’ai pu me placer en quatrième position du classement général et la suite s’annonçait vraiment bien. J’avais pointé la dernière étape avec l’arrivée à la Citadelle."

Clavicule cassée

Mais cette troisième étape allait lui être fatale."Alors que nous ne roulions que depuis cinq kilomètres, j’ai chuté. Je me suis retrouvé dans un champ avec une clavicule brisée en cinq morceaux."

Résultat: une opération pour placer une plaque afin de remettre tout cela en place."J’ai pu reprendre le rouleau ce lundi et je reste non seulement confiant mais qui plus est motivé. J’ai bon espoir de pouvoir reprendre la compétition pour terminer la saison. L’équipe compte d’ailleurs toujours sur moi et m’a prévu sur une série d’épreuves au mois de septembre. Cela dépendra bien entendu du feu vert médical que j’espère recevoir au début du mois prochain. Là, je suis déjà très heureux de pouvoir rouler. J’ai débuté par le rouleau et par la suite, je retournerai sur la route. Pour le moment, je fais de la kiné pour retrouver de la mobilité et les douleurs sont minimes."

Un contre-la-montre s’est engagé pour Félix Dopchie qui compte bien s’appliquer à la rééducation afin d’être fin prêt une fois que les médecins lui donneront l’autorisation de participer aux compétitions.