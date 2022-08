Castors Braine ouvre sa saison par un déplacement chez son voisin de P1, Braine 2001

Le visage de la R2 n’ a pas foncièrement changé par rapport à la défunte saison où le groupe de Gianni Maren avait rallié les play-off."Kaminski voulait déjà s’engager avec nous la saison passée. Il avait arrêté avec la D3 de Nivelles puis était venu s’entraîner avec nous. Nivelles avait souhaité continuer avec lui en R2 et qu’il ne vienne pas chez nous. il connaît déjà les gars et les systèmes."

Thomas Farricelli est un poste 2 shooteur qui a transité par Mons-Hainaut après avoir joué au Spirou Charleroi."Pas très longtemps car il ne savait pas beaucoup être présent aux entraînements de début de saison et il avait été mis sur le côté. Il s’est aussi entraîné avec nous",indique Maren qui salue également le retour de Kilian Schwartz après une saison en TDM2 avec le RPC Anderlecht."Ce sont trois nouveaux sans l’être. Ils rejoignent huit gars de la dernière saison. On ne part pas dans l’inconnu. Cela représente un gros gain de temps. On aura peut-être moins de poids à l’intérieur, mais on sera davantage mobile",remarque le coach d’un noyau de onze joueurs.

«Ce n’est pas n’importe qui en face»

Chaque rencontre sera prise au sérieux."La Coupe AWBB donne un enjeu supplémentaire. Les gars ne prennent pas cette rencontre à la légère. On voit des principes à l’entraînement, je souhaite les voir appliquer en match. C’est aussi un derby avec des anciens Castors en face. Je crois que c’est plus de leur côté que ça fait quelque chose. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas n’importe qui en face. Il y aura sans doute du déchet de part et d’autre. On ne doit pas se faire endormir par le rythme de l’opposition. Il faudra faire preuve d’intensité", signale encore le coach des Castors.

La P1 du 2001 partira avec cinq unités d’avance face à la R2 brainoise.