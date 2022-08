Malheureusement, comme c’est trop souvent le cas dans les épreuves féminines en Wallonie, le nombre de participantes n’était pas à la hauteur des efforts réalisés par les organisateurs. C’est que Perwez Cyclistes proposait, outre les 620 € de prix pour les plus âgées, 450 € de primes (15, 10 et 5 €) pour les trois premières à franchir la ligne tous les deux tours. "De quoi animer les courses sur un tracé bien plus compliqué qu’il ne pouvait apparaître au premier regard,confirme l’ancienne championne de Belgique, Ludivine Henrion, aujourd’hui à la tête de la formation cycliste Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies.Une partie descendante sinueuse qui amène à l’arrivée, où il fallait un certain placement et surtout une bonne technique, d’autant que cela allait vite puisque les filles s’y disputaient les primes! Ensuite, un bon faux plat qui fait mal. Vraiment, le tracé proposé par les organisateurs était intéressant."

De quoi regretter encore plus le fait de n’avoir que 13 filles au départ chez les plus jeunes, dont la vice-championne de Belgique junior.

Du côté de l’équipe Bingoal, se sachant barrée au sprint, la seule à tenter sa chance fut Emma Siegers qui n’a jamais su filer, mais a récolté quelques primes avant d’obtenir une seconde place méritée chez les juniors. On notera qu’Alix Pairoux finira à la quatrième position après une chute en milieu de course. Elle a pu réintégrer le groupe principal après une belle poursuite. Eléanore Chapelle est classée cinquième chez les juniores et Clémence Barette sixième chez les cadettes.

Chez les élites, la Brabançonne Louise Jacquemin a été très active lors des primes intermédiaires et finira finalement septième."Elle revient bien après sa blessure à l’épaule. De bon augure avant les prochaines échéances où notre formation Bingoal aura un sacré programme dans les prochaines semaines avec de belles épreuves en Wallonie", souligne Ludivine Henrion.

Allison Zava, qui reprenait après sa fracture du péroné il y a plusieurs semaines, arrive dans le peloton principal à la 25eplace."Ce qui est encourageant pour la fin de saison!"