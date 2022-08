Des coureurs qui avaient l’occasion de longer les vignobles, saluer les castors, survoler les plaines et les champs, avec des passages dans les bois avant de terminer au Ponton, dans une ambiance unique… Trois parcours au menu avec 7,18 et 25 kilomètres.

Particularité de l’organisation cette année, l’épreuve n’était pas chronométrée et donc, était à allure libre même si du côté des traileurs, l’effort individuel et le dépassement de soi était bien présent.

Au départ, on retrouvait la Lasnoise Anne Bodart, présente avec son compagnon Marc Vertruyen, qui est en mode reprise après blessure. La Lasnoise connaît la région puisqu’elle participe régulièrement à des trails dans cette partie du Brabant wallon, prisée pour ses bois et son aspect vallonné. Et Anne Bodart a apprécié:"C’était assez sympa. Le parcours était prévu un peu autour de Villers-la-Ville sur des chemins connus et même du moins connu pour moi, qui allait jusqu’à Mellery. À signaler un bon balisage. C’était un trail non chronométré même s’il offrait un prix aux trois premiers de chaque distance."

À noter sur la longue distance de ce Trail des Rotchis (25 km) bien vallonné (450 m d + ) que Kevin Moureau a terminé devant en 1h47'30" avec son frère Dorian Moureau.