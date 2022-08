Le Royal Étoile Club Walhain pleure Robert Lengelé

Dans les années de l’immédiate après-guerre, l’Étoile Club Walhain ne s’est pas borné à la simple organisation de courses cyclistes. Pendant quelques années au tournant des années 1950, le club a aussi entretenu une équipe cycliste composée de gars du coin: André et Robert Lengelé, Gilbert Mathy, Robert Adam, Dédé Van Keerbergen."À côté d’André Lengelé, coureur talentueux mais fantasque dont l’allure à vélo n’était pas sans rappeler celle de Pollentier, tant la pédalée était heurtée, Robert était un excellent sprinter,se souvient René Mathy, la cheville ouvrière du club walhinois.Une fois le vélo remisé, Robert s’est mis au service du Football Club Wallonia Walhain où ses qualités d’homme particulièrement pointilleux et intègre firent merveille au sein du comité où il a épaulé Francis Sprimont comme trésorier. Un excellent serviteur de la cause sportive au sein de la commune."