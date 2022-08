La Castors Braine Académie, récompensée dans son propre tournoi 3x3

Si la seule équipe étrangère (les Talk To Me Nice du Grand-Duché de Luxembourg) a remporté la finale des hommes contre le team Brussels (où l’ex-Nivellois Alexandre Vercoutere n’avait pu s’aligner en raison d’une blessure), la finale dames a consacré la Castors Braine Académie.

Sous les yeux de Gérard Legrand et d’Éric Brismée, le quatuor composé par Clara Meunier, Nina Robert, Severine Vermeire et Alicia De Keyzer l’a emporté 10-2 face à leurs amies et coéquipières de la CBA B (Alice Devos, Mira Tsybenko, Angie Briclet et Clémentine Muylaert). Toutes ses joueuses sont amenées à se fréquenter la saison prochaine au niveau de la R2 de Laurent François ou/et de la filière Espoirs du club."L’avantage de notre organisation est de reposer sur une base solide, ce qui permet de combler les vides et de faire face aux problèmes",explique l’initiateur du tournoi, Nicolas Delepine.

Si deux arbitres qui étaient prévus ont finalement fait défaut, les bénévoles aux tables (chrono et marque) ont dû également multiplier les efforts, leur nombre passant de 10 à 7 alors que les équipes arrivaient à la salle André Renauld.

L’organisateur, également responsable sponsoring et partenariat au sein des Castors, pouvait pousser un ouf de soulagement après avoir passé près de 12 heures dans la salle."En passant de Lillois à Braine, il y avait un challenge car on accueillait beaucoup plus de monde. En réalité, je travaille sur le tournoi depuis un bon trois semaines. J’ai pris congé dernièrement pour m’assurer que tout serait en ordre. C’est éreintant mais cela reste chouette à organiser. Et, au final cette visibilité, c’est bon pour le club au niveau de la notoriété."

Ayant empoché le prize-money chez les messieurs (400 €), le team grand-ducal de 3x3 se félicitait du respect des horaires et de la bonne organisation."On a encore deux heures de route pour rentrer chez nous. On est heureux d’avoir gagné et on est satisfait que le timing soit respecté",émettait Malik Trey Wilson, l’un des protagonistes.