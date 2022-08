Jeremy Mbolo, sur son départ de Jodoigne: «C’est mieux pour tout le monde»

Le joueur n’en dira pas plus, mais il est clair que le départ de Christophe Kinet y est pour quelque chose."En fin de saison dernière, j’avais déjà longtemps hésité à rester pour finalement confirmer mon engagement à Jodoigne car Kinet m’avait persuadé de rester. Son départ a joué dans ma décision mais il n’y a pas que ça…"

Le sujet est clos. Jeremy Mbolo n’est plus Jodoignois et s’il avoue avoir quelques contacts intéressants avec plusieurs clubs, il ne sait pas encore où il évoluera cette saison.

En attendant, il dresse un bilan positif de ses trois saisons passées à la Cabouse."Je jouais en équipe réserve à l’Union quand la possibilité de rejoindre Jodoigne s’est présentée. Le club venait de rejoindre l’échelon national et je suis vraiment content de ce que j’ai vécu ici. J’ai beaucoup évolué et appris et je ne garderai que de bons souvenirs de mon passage ici, dans un club qui n’a cessé d’évoluer au fil des saisons. Année après année, Jodoigne se professionnalise et revoit ses objectifs à la hausse. Ce sera encore le cas cette saison et si le club veut rejoindre un jour la N2, je suis certain que le temps jouera en sa faveur."

«Un bon équilibre a été maintenu à Jodoigne»

Présent lors de la reprise des entraînements et les deux semaines qui ont suivi, le défenseur est bien placé pour juger le Jodoigne cuvée 2022-2023."Le groupe est bien renforcé et de qualité. Difficile de dire si Jodoigne sera plus fort que la saison dernière mais je dirais qu’un bon équilibre a été maintenu."

Quant à Mbolo, il lui reste à trouver un bon club pour poursuivre sa progression."Il est encore un peu tôt pour dire si Jodoigne m’aura servi de tremplin mais c’était en tout cas une bonne étape", termine le joueur, âgé de 24 ans.