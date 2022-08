Après trois séances collectives, le BC Braine 2001 retrouvait la compétition avec cette première joute en Coupe AWBB. Une bonne jauge à quatre semaines du Season Opening de la P1. La première journée de championnat verra toutes les cylindrées jouer sur le terrain de Nivelles. Le 2001 sera opposé à Braine-le-Château.

La Coupe AWBB sert donc de préparation et permet à nos représentants d’affronter des équipes d’autres provinces. "Ce fut un vrai match de reprise", résume Didier Hoofd.

Elle qui n’est pas contre un bon récital offensif, l’équipe brabançonne (qui s’alignait sans Amaury Vincent) n’a pas pu s’exprimer complètement. La faute sans doute à un adversaire jeune, vif et dont la petite taille a favorisé la mobilité dans la raquette. " Nous avons commis trop de pertes de balle (17) pour espérer l’emporter. On a aussi laissé l’adversaire prendre 18 rebonds offensifs. Le paradoxe, c’est que nous avons gagné trois des quatre quarts."

Le 2001 a courbé l’échine dans les dix dernières minutes."Spa marque 25 points et nous chipe 7-8 rebonds offensifs", comptabilise l’assistant brainois.

Ce résultat ne refroidit pas les ambitions des Brainois qui vont monter dans les tours dans les prochaines semaines. " Le coach Depuydt est ambitieux et il veut gagner partout où on est aligné donc il voulait gagner la Coupe AWBB ", rigole Hoofd qui sait que ce genre de rencontre a d’autres vertus." On veut être prêt pour le début du championnat. "

Ce mercredi, le 2001 disputera sa seconde rencontre de Coupe AWBB face au Castors Braine. Ce sera la première sortie officielle de la R2 de Gianni Maren." Même avec l’écart de division entre les deux équipes, c’est un match aux allures de derby. Il y a pas mal de joueurs chez nous qui ont été formés aux Castors. On disputera cette rencontre avec la volonté de la gagner. L’idée première sera de progresser par rapport à notre première sortie. On voudra faire mieux, c’est clair. On va essayer de limiter nos pertes de balle et d’ajouter un petit plus sur notre set play, histoire de proposer continuité et variété dans notre jeu", conclut Didier Hoofd.