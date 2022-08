Un dimanche de malchance pour Lasne-Ohain

Face à une équipe de D2 amateurs néerlandophone, la tâche s’annonçait compliquée pour la RULO. Menés contre le cours du jeu à l’issue de la première période, les Brabançons faisaient jeu égal avec leurs adversaires Un manque de réalisme, associé à beaucoup de réussite adverse auront mis fin au très beau parcours de la RULO en Coupe de Belgique. « On ne doit pas rougir de notre prestation. On a réussi à rivaliser durant 82 minutes face à cette équipe. On a montré de très belles choses. Il y a énormément de positif à retirer de cette rencontre. » A.St.