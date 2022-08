Kouamé et Lufimbu officialisés à Rebecq

Dans le chef de Valentin Kouamé, cela fait quasiment un an que ce dernier s’entraîne avec le groupe de Luigi Nasca. Mais pour cet ancien professionnel, notamment passé par le Luxembourg et le club de la Jeunesse Esch, avec lequel il a connu la Ligue des Champions, ce sont des soucis administratifs qui l’ont tenu éloigné des terrains. Passé par les Francs Borains avant de mettre le cap sur le Luxembourg, ce milieu défensif de 32 ans est prêt à apporter toute son expérience et son impact physique dans l’entrejeu rebecquois, et ce malgré plus d’une année sans compétition. " Cela n’a pas été une période facile ces derniers mois, car quand on est footballeur, ce qu’on veut c’est jouer des matchs. Maintenant, la régularisation du transfert a mis bien plus longtemps que prévu, et le principal, c’est que tout est en ordre. J’ai hâte de pouvoir enfin défendre les couleurs de Rebecq."

Présent dans le noyau depuis août 2021, Valentin Kouamé aura l’avantage de d’ores et déjà très bien connaître ses coéquipiers et sera donc opérationnel dès le prochain week-end. Une bonne nouvelle certainement pour les Rebecquois quand on sait qu’un solide match face à Meux les attend ce dimanche. " J’espère pouvoir apporter mon expérience au groupe dès ce week-end. Même si je n’ai pas joué de rencontre officielle depuis longtemps, je suis à 100% physiquement. Le coach sait qu’il peut compter sur moi."

«J’ai réussi à convaincre le club»

Dans le chef de Ricci Lufimbu, c’est une tout autre histoire. Si on l’a déjà bien connu sur nos pelouses, par son passage à l’AFC Tubize, Walhain ou encore une précédente pige du côté de Rebecq, l’attaquant de 29 ans ne faisait initialement pas partie de la short-list de Luigi Nasca pour les transferts de cet été. Actif la saison passée du côté du Crossing, Ricci s’est proposé en début de préparation au staff, en demandant à juste suivre les entraînements, sans aucune autre prétention. Mais force est de constater qu’au fil des semaines, ce dernier sera parvenu à taper dans l’œil du coach et à être intégré au noyau pour la saison à venir. " Mon arrivée à Rebecq n’est pas commune. J’ai inversé les choses. C’est moi qui ai demandé à venir. Je connaissais déjà bien le club pour y avoir évolué une saison lors de la montée de la D3 vers la D2 – une saison qui reste l’une de mes meilleures d’ailleurs – et je connaissais les objectifs et les ambitions du groupe pour la saison à venir. J’ai toujours gardé une haute estime de ce club, et j’avais envie de faire partie du projet. Je suis super heureux d’avoir pu convaincre l’ensemble du staff de m’intégrer à l’équipe. Je suis impatient de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice, et qui sait peut-être connaître une aussi belle saison que ma précédente sous le maillot rebecquois."