Arbitre:F.Baptiste.

Cartes jaunes:Garlito, Michel, Giusto, Bourgeois, Van Rode.

Carte rouge: Bourgeois (60', 2j.)

Buts:Van Gestel (1-0, 3'), Afallah (2-0, 87').

TUBIZE-BRAINE:De Bie, Garlito, Michel (60' Patris), Migliore (60' Pierret), Aarab, Denayer, Van Onsem, Javorina (67' Delhaye), Van Gestel (60' Lkoutbi), Giusto (45' Afallah), El Omari.

OPHAIN:Serez, Aragon, Gillis (67' Matondo), Thiry (55' Bonanno), Barbieux (67' Colla), Bourgeois, Crauwels, Molinaro, Boets, Van Rode (55' Vander Auwera), Dolmen.

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche du côté du stade Leburton pour la rencontre de Coupe de Belgique, qui opposait la RUTB (D2) à Ophain, pensionnaire de deuxième provinciale.

En effet, seulement 180 secondes auront suffi aux Tubiziens, par l’entremise de Van Gestel et une frappe à l’entrée du rectangle, pour faire sauter le verrou ophinois et s’ouvrir le chemin d’une après-midi normalement dite paisible. Mais c’était sans compter sur des visiteurs plus que volontaires et bourrés de bonnes intentions. Car malgré les très nombreuses occasions tubiziennes lors de la première période, qui aurait pu se solder sur un score bien plus sévère, les pensionnaires de P2 ont montré une belle résistance et n’ont pas craqué.

Le début de deuxième mi-temps fut d’ailleurs à mettre à leur actif, puisqu’ils se créeront coup sur coup deux très grosses opportunités, obligeant le gardien local à sauver les meubles. C’est alors des Tubiziens, dans leurs petits souliers, qui verront d’un bon œil l’exclusion de Jérémy Bourgeois, laissant les Ophinois à 10 pour la dernière demi-heure.

Et c’est seulement en toute fin de rencontre que les hommes de Mohamed Bouhmidi parviendront à alourdir la marque grâce à Afallah et à s’assurer (enfin) la qualification, à l’issue d’une rencontre pas aussi simple que ce qu’elle avait laissé présager en tout début de partie, comme le regrettait le coach de la RUTB. " C’est une rencontre difficile à analyser dans le sens où je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, car aucun d’eux n’est vraiment passé à côté de sa rencontre, mais on aurait dû plier ce match bien plus vite. On a trop souvent manqué de justesse dans le dernier geste, mais c’est surtout la volonté de tuer ce match qui a manqué. On s’est rendu la tâche compliquée alors qu’après 3 minutes nous aurions déjà dû être sur du velours. C’est un peu frustrant, car au plus le temps passe, on sent une tension qui monte et un groupe qui se met un peu la pression lorsque Ophain enchaîne ses deux occasions. Mais la qualification est bien là, on n’a pas pris de but et surtout aucun joueur ne s’est blessé. C’est le plus important."

La RUTB se déplacera du côté de Raeren-Eynatten, tombeur de Grez, dimanche prochain.