Arbitre:Mehdi Britel.

Cartes jaunes: Vanheukelom, Reuter, Mbazoa, Jamart.

Carte rouge: Bronckart (90’).

Buts: Mbazoa (0-1, 9’), Cassange (1-1, 18’), Beaupain (2-1, 39’), Baccarella (2-2, 56’), Wcjciechowski (2-3, 91’).

JODOIGNE:Bronckart, Azzouzi, Vanheukelom, Puttemans, Lallemand, Canaris (61’ Pohl), Beaupain, Akhal (90’ Argentino), Olemans, Reuter (76’ Soriano), Cassange (61’ Congosto).

HERSTAL:Fillieux, Karatas, Goblet, Wanderson, De Brouwer (46’ Baccarella), Mbazoa, De Brouwer (80’ Ljubic), El Farsi (80’ Wcjciechowski), Sylla, Farid (46’ Dongala), Audoor.

On entame les arrêts de jeu. Une tentative d’Azzouzi sur le piquet puis une frappe de Beaupain juste à côté du cadre auraient dû permettre à Jodoigne de mener 3-2 quelques minutes plus tôt et d’assurer sa qualification pour le troisième tour mais le scénario fut bien différent. Obligé de faire la faute "nécessaire" sur Wcjciechowski, Bronckart ramassa une carte rouge logique et son remplaçant Argentino ne put que constater les dégâts sur le coup-franc du même Wcjciechowski à la 91’.

Battu 2-3 alors qu’il avait toutes les cartes en mains pour se qualifier, Jodoigne peut avoir des regrets. Surtout après la très bonne première mi-temps des hommes de Jérôme Terwagne qui menaient 2-1 à la pause, Cassange et Beaupain – sur penalty – répondant au but d’ouverture de Mbazoa."On avait bien le match en mains, j’étais très content de notre première période, mais j’avais prévenu de rester bien organisés et de ne pas reculer à la reprise. C’est exactement ce qui s’est passé."

Mauvais en première mi-temps, Herstal n’en demandait pas tant pour montrer un autre visage et revenir dans la partie via Baccarella."Ce quart d’heure de flottement à la reprise nous coûte cher et malheureusement, bien jouer 75’ ne suffit pas", regrette le coach de la Cabouse.

Malgré ça, Jodoigne a eu les occasions pour repasser devant mais sans succès. La Coupe de Belgique est déjà terminée pour les Canaris."Ce qui m’embête le plus, c’est que nous n’aurons plus de match officiel avant la reprise du championnat fin août."