Arbitre:M. Gabriel

Cartes jaunes:Jadot, Verdeyen, Landin, Kersten, Diallo, Boudjemaa, Brassart, Ndione

Buts: Sallès (1-0 et 2-0, 50' et 58').

PERWEZ: Pletinckx, Lambert (66' E. Loureiro), Gérard, Verdeyen, Vanderhaegen, Brassart, Landin (73' Van Malderghem), Sallès, Fozin (46' Ndione), Gajanovic (66' B. Loureiro), Benazzi (46' Siroux).

CINEY: Monteleone, V. Lambrechts (70' Bruckner), Kersten, Despas (70' Boudjemaa), Boujabout, Jottard, Henrotaux, Herbiet (51' Villano), Bwangombo (51' Diallo), L. Lambrechts, Jadot (58' Claude).

Le RFC Perwez a inscrit une nouvelle page de son histoire en se hissant pour la première fois au troisième tour de la Coupe de Belgique où les gars de Christophe Mortier s’en iront défier la D1 de Tirlemont."C’est avant tout le fruit d’un travail collectif face à une D3 qui n’est pas mauvaise, souligne le T1 local.Il a fallu un peu s’ajuster car on n’était pas si bien en place en première mi-temps, même si notre adversaire ne s’est pas créé d’occasion franche. On a bien bossé le bloc, on a su être patient et les choix de réajustement opérés à la pause ont été payants. "

Après la tentative de Gajanovic repoussée par Monteleone en début de partie, Ciney a mené les échanges mais sans parvenir à cadrer ses rares tentatives tandis que Perwez se montrait dangereux sur les contres. À la reprise, Gajanovic glissait le cuir à Sallès qui le plaçait à côté du gardien pour le 1-0. Sept minutes plus tard et après le double arrêt de Monteleone face Siroux et Ndione, le centre-tir de Sallès permettait aux Perwéziens de doubler la mise.

Ciney poussait dans les vingt dernières minutes mais Pletinckx se montrait intransigeant sur les essais de Boudjemaa, Lambrechts et Claude.

"Le score ne reflète pas le match car on n’était pas mal sur le terrain, au niveau des dédoublements et du jeu en triangle face à une équipe qui ne ferait pas tache en D3, mais on n’a pas réussi à terminer nos actions et on est battu sur dix minutes et deux erreurs à la reprise", résume le coach cinacien, David Maucq.