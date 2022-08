Tangissart a des atomes crochus avec Warnant

Beaucoup de connexions

Il reste néanmoins quelques rencontres intéressantes à disputer. Comme ce match contre Warnant ce dimanche. Tangissart a des atomes crochus son futur adversaire. Arnaud Corbisier y a évolué durant les saisons 2020 et 2021. Arold Bouchard, le petit-fils du président Stéphanois Eddy Corbisier, joue à Warnant en minimes A. Celui-ci vient de recevoir sa convocation pour disputer la balle du Gouverneur avec la sélection des minimes de Dinamo. Là ne s’arrêtent pas les bonnes relations. Ludovic Talevski, joueur de Warnant, est parrain de Nolan Corbisier, le fils de Nicolas Corbisier, le grand-milieu de Tangissart. Nolan joue lui aussi à Warnant, en minimes B.

On le comprend, cette rencontre entre Tangissart et Warnant ne manque pas d’attrait même si elle paraît déséquilibrée d’un point de vue sportif. " Je serai content de retrouver mes anciens équipiers. C’est toujours très gai. J’ai passé deux belles saisons à Warnant où je me suis bien plu", souligne Arnaud Corbisier.

Celui-ci espère que ses anciens équipiers se montreront plus cléments qu’à l’aller. " Nous n’avions pris qu’un jeu à Warnant. Nous allons jouer pour un point, comme chaque semaine, même si nous n’y arrivons que rarement."

Arnaud Corbisier évoluera à Genappe la saison prochaine, en nationale 1 ou nationale 2 selon les résultats de fin de saison de Genappe. Il a eu l’occasion de tester le niveau au tournoi de nationale 1 de Maubeuge. " J’avais déjà joué en dépannage avec la nationale 2 de Genappe par le passé. Mais ic, c’était contre des équipes de l’élite. Il faut toujours être prêt et concentré. La balle vient beaucoup plus vite. Cela m’a permis de faire connaissance avec mes futurs équipiers. Ils sont sympas. J’en connaissais déjà quelques-uns puisque j’ai joué avec David Craenembroeck à Genappe et avec Manu Scaillet à Warnant."