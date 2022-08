La Coupe, compétition adorée de Luigi Nasca

Ce dimanche (coup d’envoi à 16 h), sera le premier match officiel de la saison pour la RUS Rebecquoise, qui sera opposée à la modeste équipe luxembourgeoise de la Jeunesse Freylangeoise, active en P1. Des rebecquois qui semblent monter en puissance ces derniers jours, comme en atteste la belle victoire décrochée en amical face à Saint-Ghislain (6-1) mercredi soir et qui met les hommes de Luigi Nasca en parfaite confiance avant cette rencontre de Coupe. « On a pu répéter nos gammes offensives plus tôt dans la semaine. C’est de très bon augure pour la rencontre de demain. Maintenant, même si sur papier nous sommes favoris, cela reste un match de Coupe. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’aime tant cette compétition. Elle offre à des plus petites équipes l’opportunité de venir embêter des plus grandes. À nous d’être sérieux dimanche pour ne pas nous faire embêter, et nous offrir la possibilité d’évoluer dans la compétition au fil des tours, et de nous aller titiller des plus grands. »