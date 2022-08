Jodoigne et Herstal se connaissent

Ce dimanche à 17h, Jodoigne reçoit Herstal, une équipe rencontrée la saison dernière en championnat avec une victoire à la Cabouse et une défaite en déplacement."C’est une équipe difficile à jouer qui avait posé des problèmes à Jodoigne la saison dernière,prévient Jérôme Terwagne.Je me suis renseigné sur leur préparation et leur dispositif de jeu mais je me concentre surtout sur mon équipe et ce que l’on met en place, et on aimerait passer ce tour."