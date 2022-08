Pour Grez, c’est un fameux périple en terres germanophones, plus précisément à Raeren, qui se profile dimanche après-midi (16 h). " Nous attaquons une autre D3, un adversaire coriace mais l’objectif est toujours de bien préparer le début de championnat. Ce sera un gros match et ce n’est pas plus mal d’affronter ce genre d’équipe", note le T2 Sébastien Eggerickx. En cas de victoire, Grez rencontrera le vainqueur du duel entre Tubize-Braine et Ophain.

Lasne-Ohain devra, elle, se farcir le Limbourg dimanche à 16 h pour y affronter le Hades Kiewit Hasselt, une formation qui milite en D2. " Nous allons aborder cette nouvelle rencontre de prestige de la même manière que celle du week-end dernier. On va jouer le coup à fond, profiter et montrer que nous n’avons pas éliminé une D3 par hasard au tour précédent, relate le T1 Christophe Collaerts.Nous avons la chance de repartir sur les mêmes automatismes que la saison dernière, le noyau n’a que très peu changé et c’est beaucoup plus facile. L’entame de match sera primordiale, il faudra que les joueurs fassent abstraction du contexte et du fait que la formation en face sera très certainement costaude. Dans une préparation, jouer ce genre de rencontre c’est clairement du bonus, nous en sommes tous conscients et si on peut encore passer un tour pour affronter une D1, nous n’allons pas nous gêner."

En cas de victoire, la RULO recevra Winkel Sport (D1).