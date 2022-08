Genappe peut conforter sa deuxième place

Depuis sa victoire à Genappe, Tourpes est assuré de terminer la phase classique à la première place. Les Hennuyers comptent neuf points d’avance sur Genappe à qui il reste quatre matches de championnat à disputer. Genappe regarde plutôt les positions des équipes situées derrière elle. Sirault, troisième a joué en match de plus. Œudeghien, quatrième, est à trois points et doit encore se rendre à Genappe. Les hommes d’Hector Tubiermont ne peuvent pas traîner en chemin. Une victoire dimanche à Fontaine-l’Évêque alors que Œudeghien se déplace à Tourpes et que Sirault se rend à Kastel qui lutte pour se hisser dans les huit premiers, permettrait aux Genappiens de conforter leur deuxième place pour jouer contre le septième lors des play-off.