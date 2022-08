En effet, si sur papier cette affiche semble déjà alléchante à plus d’un titre, avec notamment pas moins de sept joueurs de l’effectif ophinois passés par le centre de formation de Tubize, cette rencontre est aussi synonyme de match de gala pour les pensionnaires de P2, à en croire leur coach Romuald Lecocq. " Même si nos chances sont minimes, c’est un vrai plaisir que de pouvoir affronter l’une des meilleures équipes de la région, qui plus est un club quasiment voisin. On préfère aller jouer dans ce beau stade, face à une telle équipe, que devoir se farcir 1h30 de route pour joueur face à une équipe néerlandophone totalement inconnue."

Bouhmidi-Dolmen, un match dans le match

Mais cette rencontre aura une saveur encore plus particulière pour deux hommes ce dimanche, à savoir Mohamed Bouhmidi et Honoré Dolmen, qui seront adversaires, alors qu’ils sont davantage habitués à collaborer, étant collègues comme éducateurs spécialisés en IPPJ. Si on ne présente plus le premier, le second, arrivé cet été du côté de Ophain en provenance du Stade Everois, présente un solide CV et un parcours footballistique plus que riche.

Formé du côté de Montpellier, avant de rejoindre la Belgique pour évoluer sous les couleurs du FC Brussels, du RCS Brainois, du Crossing et du Stade Everois la saison dernière, ce défenseur central entend bien jouer, à nouveau, un mauvais tour à son collègue. " Comme tout footballeur, lorsque je monte sur le terrain, c’est pour gagner. Par mon expérience, que ce soit en France ou en Belgique, j’ai déjà pu jouer des matches de Coupe face à des équipes professionnelles, et on sait que sur 90 minutes, tout peut arriver. Mais qu’importe le résultat, tant qu’on donne le maximum, cela sera quoiqu’il arrive une belle rencontre. Et puis, pour être franc, la pression est du côté de Tubize (rires) et surtout de leur coach. J’ai déjà joué contre Mohamed lorsque j’étais au Stade Everois et qu’il coachait la réserve de Tubize, on les avait battus 5-1. Du coup, c’est lui qui a une revanche à prendre!"

Une rencontre placée sous le signe de la bonne humeur donc, que Mohamed Bouhmidi, toujours sur le ton de l’humour, entend bien ne surtout pas perdre. " Je pense que si par le plus grand des malheurs Ophain était amené à nous battre, j’en entendrai parler pendant les dix années à venir. Heureusement, je sais que mes joueurs m’apprécient assez que pour m’éviter ce supplice ! (rires)."