Ciney avant Tirlemont pour Perwez?

Avec son large et talentueux effectif, Perwez peut se montrer ambitieux. Que ce soit en championnat, en Coupe de Brabant et même dans cette Croky Cup, le club semble posséder les épaules assez larges et les armes suffisantes pour performer. Pour continuer à rêver, il faudra prendre la mesure de Ciney, une équipe qui, comme Perwez, surfe sur une belle vague de confiance puisqu’elle vient de fêter le titre en P1 Namuroise. " Nous sommes au complet et nous avons l’avantage de jouer à la maison, positive le T2 Fabian Bamps.Je pense que nous avons clairement nos chances car nous sommes sur une bonne dynamique. Nous avons partagé l’enjeu (2-2) mercredi face à Braine et quand on voit les bonnes performances de Grez et Lasne-Ohain le week-end dernier face à des formations réputées plus fortes, on se dit que nous aussi on peut réaliser un exploit."

Avec en ligne de mire un troisième tour pour le moins alléchant du côté de Tirlemont. " C’est hyper motivant de se dire qu’on pourrait rencontrer une D1 mais chaque chose en son temps. Pensons d’abord à être à la hauteur demain sur le terrain car cela s’annonce tout sauf évident.