Braine-le-Château doit encore retrouver rythme et cadres de l’équipe

Privé pour raisons diverses ce soir du quatuor Wilmus – Somers – Rongé – Neskens, BLC s’attend à une partie endurante:" Samedi dernier, on était un peu en dessous physiquement. J’ai vu de belles choses sur le jeu et par séquences mais je savais que sur la durée, ça allait se compliquer pour nous car on n’est pas encore fit."

Occupé professionnellement une partie du mois d’août, Nicolas Neskens a déjà montré de belles choses." Nicolas va clairement apporter un plus dans la raquette. Lui comme Wilmus, ce sont des joueurs de 38 ans mais ils se soignent."

Heureusement pour les Castellobrainois, les deux prochaines rencontres de leur poule auront lieu à domicile:" Le 13 août, on va affronter Esneux Saint Louis, une équipe de R1 qui a l’ambition de rejoindre la TDM2 puis on terminera le 27 face à la R2 du Royal Linthout. Comme on a également planifié deux matches amicaux, cela fera quatre matchs de préparation sur notre terrain pour peaufiner les systèmes."

Vu les absents, Franck Stevens n’a pas peur de l’innovation:"C’est le moment ou jamais de tester des choses au niveau des systèmes ou de la place sur le terrain des joueurs. L’équipe est un peu réduite en ce moment, il y a encore quelques gars en vacances. "

Nathan Gossiaux, un poste 2 de 20 ans reçoit la chance de s’illustrer." C’est un petit jeune. Je vais lui donner un peu plus de crédit. C’est bien car ça rajeunit l’équipe. J’attends pas mal de lui", conclut Franck Stevens.