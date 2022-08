Braine 2001: la Coupe AWBB comme rampe de lancement

Ambitieux la saison passée en P1, le 2001 avait dû revoir sa copie face à des machines très huilées et beaucoup plus jeunes comme Uccle Europe ou United Basket Woluwe. À l’issue d’un bon second tour, le club avait réussi à se placer pour les play-off.

Si le championnat reste la priorité des Brabançons, la Coupe AWBB ne sera pas négligée et c’est vers une autre Coupe que lorgnent les résidents lilloisiens." Notre coach est ambitieux et nous sommes un groupe de compétiteurs. Si fin août, on est encore dans le coup en AWBB, je vous promets qu’on jouera à fond notre carte. On a surtout pointé le championnat et la Coupe de Brabant dans notre agenda."

Joel Minnen, qui a franchi cette semaine le cap des 40 ans ( " Franchement je me sens bien. Je fais du crossfit en même temps que le basket. L’année passée, je me suis senti cuit par moments mais depuis que je ne fais plus rien la veille d’un match, j’ai retrouvé de la force et de l’endurance"), estime que la saison du 2001 se trouve sur de bons rails:" Avec un nouvel assistant-coach (NdlR Didier Hoofd) qui sera là quand le coach Depuydt aura ses obligations professionnelles, je pense notamment à certains entraînements la semaine et l’élargissement de l’équipe (NdlR arrivées entre autres de Guyette, Maeter, Vancamp), je pense qu’on est paré."

Touchés à la cuisse à l’occasion des séances de préparation, Amaury Vincent et Jerome Vancamp pourraient être épargnés ce week-end. Mercredi, Braine 2001 affrontera les Castors Braine (R2). Un bon test qui aura également lieu dans le cadre de la Coupe AWBB.