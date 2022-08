En réalité, c’est la deuxième fois que les Castors organisent un tournoi 3x3, mais la première édition avait eu lieu l’année dernière à Lillois. "Ici, on a décidé de voir plus grand et donc on l’organise au complexe Gaston Reiff", confie Nicolas Delepine, initiateur de cet événement.

La deuxième édition du 3x3 FIBA se déroulera ce dimanche 7 août, entre 9 et 18h30. Ce tournoi s’adresse aux catégories U13, U15, U18, U23 et seniors (filles et garçons). Près de cinquante équipes ont déjà annoncé leur venue. Il est toujours possible de s’y inscrire jusqu’à ce vendredi."Au total, plus de 100 matchs seront joués sur cinq terrains aménagés pour l’occasion,souligne l’organisateur.C’est une grosse organisation, mais c’est chouette de voir l’engouement que cela suscite. Notre volonté est d’aider à promouvoir le 3 contre 3 via des événements ponctuels de ce type. Le but est avant tout l’amusement. C’est la raison pour laquelle nous limitons les frais d’inscriptions pour les catégories en jeunes. Chez les seniors, l’inscription est un peu plus élevée mais là, il s’agit d’une vraie compétition avec des prix à la clé."

À noter que les bénéfices de cette journée seront reversés à l’école des jeunes du club.

Renseignements auprès de Nicolas Delepine au 0483596757.