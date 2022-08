Deux nageuses ottintoises performent aux championnats de Belgique

Elle a réussi dans son entreprise en signant quatre records personnels. " J’ai amélioré mon meilleur temps sur 50 m nage libre (28''41 au lieu de 28''95). J’ai aussi mieux nagé sur le 50 m brasse en 25''58, j’avais nagé en 36''02 en mars dernier."

Elle s’est aussi montrée meilleure sur 100 m brasse (1'16''62 en venant de 1'17''60) et a réussi sa plus grosse performance sur 200 m brasse: 2'45''26 au lieu de 2'51''24 en mars 2022. " Elle a amélioré son temps de près de six secondes. Elle a atteint la dixième place belge sur 200 m brasse pour les nageurs de 17 ans et plus. Grâce à ces performances, Celia établit des records du club chez les femmes de 18 ans en 50, 100 et 200 m brasse", indique son entraîneur, Pierre Van Luchene.

Célia Hermans s’est maintenant orientée vers la brasse. " Avant, ma spécialité était le crawl. J’ai changé. Je fais plus de brasse maintenant. J’aime bien cela. Je ne délaisse pas pour autant le crawl."

Pour préparer les championnats de Belgique, les nageurs ottintois sont partis en stage. " Nous avons fait un stage de deux semaines en Normandie dans une piscine de 50 mètres. Les conditions étaient excellentes. Je m’étais surtout entraînée pour le 200 mètres brasse. J’ai aussi nagé en crawl pour préparer la course sur 50 mètres."

Longtemps blessée

La nageuse ottintoise est ainsi revenue à son meilleur niveau. La saison n’a pourtant pas été de tout repos. " Après les championnats de Belgique en petit bain en octobre dernier, j’ai été blessée. J’ai eu une tendinite à l’épaule. Je n’ai pas pu participer aux championnats francophones fin février. Je n’ai pu reprendre les entraînements qu’après ceux-ci. J’ai augmenté la charge au fil du temps pour être prête pour les championnats de Belgique qui se sont déroulés le week-end dernier."

La jeune fille vient de terminer sa rhéto. Elle va sans doute lever un peu le pied à l’entraînement. " Je voudrais entamer des études de bandagistes mais cela se fait à Forest. J’hésite encore. L’objectif est de continuer à m’entraîner cinq fois par semaine. Je ne sais pas si ce serait possible en étant scolarisée à Forest. Je veux continuer la natation", lance-t-elle.