Raphaël Vanhecke a vécu une belle expérience en Slovaquie, mais les résultats n’ont pas suivi

Dès le mardi 26 juillet, il nageait le 200 mètres quatre nages pour lequel il espérait se qualifier pour la demi-finale, voire la finale. " J’ai terminé à la neuvième place en demi-finale, à treize centièmes de seconde de la huitième place qui donnait accès à la finale. C’est un peu dur d’être ainsi écarté aux portes de la finale", lance-t-il.

S’il avait réédité le temps réalisé aux championnats de Belgique à Anvers en avril dernier (2'08''50), il se classait à la sixième place.

Raphaël Vanhecke nageait encore en 400 mètres quatre nages vendredi dernier. " J’ai nagé en 4'43''33. C’est une catastrophe. Mon meilleur temps avait aussi été réalisé à Anvers en 4'38''12. Avec ce temps, j’étais huitième plutôt que dix-septième", regrette le jeune nageur.

«Je manque de fond»

La raison de cet échec? " J’ai vécu une année compliquée avec une blessure d’octobre à février. Ensuite, j’étais qualifié pour la Comen Cup début juin à Limassol à Chypre. Je suis tombé malade et je n’ai pas pu y aller. Après la maladie, j’étais un peu fatigué pour la reprise des entraînements. Lors du stage de quinze jours à Calais, je faisais des séries de 400 mètres que je ne parvenais pas à terminer en raison de la fatigue. J’ai refait une semaine de stage à Calais. Nous avons choisi de diminuer l’intensité à l’entraînement, de travailler et de s’entraîner plutôt sur des plus courtes distances de manière à être frais pour aborder les EYOF. Je manquais donc de cardio, de fond, pour espérer performer sur le 400 mètres quatre nages", lance-t-il.

Si les performances sportives n’ont pas été à la hauteur de ces attentes, Raphaël Vanhecke restait néanmoins satisfait de l’expérience vécue. " C’est une expérience extraordinaire de pouvoir découvrir le professionnalisme qui y règne, de voir d’autres nations, d’autres sports de haut niveau."

Le jeune nageur est maintenant au repos. " Je reste au sport-études à Sainte-Véronique à Liège. À la reprise fin août, je sais que je vais devoir travailler beaucoup plus sur les longues distances."