Le beach de Chaumont, c’est ce week-end aux écuries CVH

Il se déroule depuis 2015 aux écuries CVH, rue de la Vallée à Chaumont-Gistoux. " Nous allons décorer le site de manière à le rendre le plus sympa possible", explique Frédéric Schmit, qui jette un œil sur l’organisation sans en avoir la main. Ce sont Jérémy Horion, Marie Paris, Sarah Deprez, Pierre Schmit, Thomas Deceuninck et Fabienne Martin qui s’en chargent.

Tournoi de spikeball dès ce vendredi

Les activités du week-end débutent ce vendredi. " Nous avons programmé un entraînement des joueurs du club sur le site plutôt que de le donner en salle. Nous espérons qu’un maximum de personnes puissent être présentes. Ces entraînements débuteront à 18heures. Parallèlement, nous organisons un tournoi de spikeball, pour lequel seize équipes sont inscrites jusqu’ici", poursuit Frédéric Schmit.

Le spikeball se joue sur un mini-trampoline circulaire d’un diamètre de 90 cm sur lequel il faut faire rebondir une balle.

Pour la suite, quatre tournois distincts sont programmés. Deux le samedi et deux le dimanche. Ils débutent chaque fois à 10h, avec des compétitions pour les équipes inscrites en loisirs et celles qui disputent le tournoi des affiliés. " Nous avons environ soixante équipes inscrites. Les loisirs jouent en quatre contre quatre, les affiliés en trois contre trois. Dans les deux cas, il faut au minimum une fille dans l’équipe. Nous attendons environ 500 personnes sur le site."

Les équipes inscrites les deux jours ont la possibilité de loger sur place dans l’espace camping.

Des petits jeux seront organisés durant le tournoi avec distribution de cadeaux. Un écran géant affichera les résultats et le programme.

Alors que dans la plupart des clubs, le tournoi de beach-volley clôture la saison, à Chaumont, c’est plutôt l’inverse. Il annonce une saison toute proche.