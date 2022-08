Feu d’artifice pour les 40 ans des 24 h de La Raquette

Au niveau des résultats, l’équipe des "sans-culottes" fut la meilleure au tennis, les Trolls ont remporté les activités et le TC Justine Henin le défilé. Au final, ce sont les sans-culottes qui l’ont emporté,"ce qui tenait à cœur à l’équipe qui a été très proche de la victoire les éditions précédentes, remarque Mathilde Vanderhauwaert, B0 et joueuse du Laeken qui a rejoint l’équipe cette année.On a pu compter sur notre capitaine Kevin Horst qui s’est démené pour que tout se passe bien et le fighting spirit a fait la différence. On a peu dormi, tout le monde s’y est mis et l’ambiance était terrible. On s’était aussi bien réparti les matches et on a accompli un chouette truc tous ensemble."