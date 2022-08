Deux policiers wavriens sacrés aux Mondiaux de judo

Voilà une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue au sein de la zone de police de Wavre: Jonathan Wahlen et Maxime Bouvy, deux agents locaux, ont décroché l’or aux World Police & Fire Games organisés la semaine dernière à Rotterdam. "Pour être honnête, ces deux titres constituent une petite surprise, confesse Jonathan Wahlen, policier à Wavre depuis 7 ans.À la base, Maxime et moi participions à ces Mondiaux pour voir ce que nous valions face à des confrères étrangers et prendre de l’expérience en vue de prochains tournois internationaux. Clairement, nous n’avions pas d’autres objectifs que celui de donner le meilleur de nous-mêmes. Dans ces circonstances, revenir avec l’or, c’est juste incroyable."