Week-end cycliste au quartier Libersart

Ce samedi, le Grand Prix portant son nom en était à sa 34e édition. Vingt juniors étaient de la partie. Après une demi-heure de course, trois coureurs s’isolaient en tête: Victor Hannes et Kenay De Moyer, sociétaires du même club campinois (Balen BC) et un Néerlandais, Lance Venema. Ils allaient mener à bien une échappée de plus de 60 kilomètres. À l’arrivée, le coureur d’Outre-Moerdijk s’imposait à l’issue d’un sprint serré.