Le TC Odrimont attire toujours son lot de talents

Avec environ 300 participants, dont une trentaine de membres du club selon le juge-arbitre, l’affluence du tournoi n’a pas été équivalente à celles des autres années. Mais David Mata Perez ne s’en étonne pas et s’en explique en mettant en avant la période de vacances."Ce n’est pas exceptionnel pour le nombre de terrains mais pour la période, c’est top. Quand on est à cheval entre juillet et août, avec les vacances notamment, c’est positif d’avoir autant d’inscrits."

Mais si le tournoi a un peu baissé en nombre de participants, il se rattrape par la qualité et le vivier de talents qui souhaitent y participer." C’est un tournoi quatre étoiles donc on attire quand même des très bons joueurs. Les deux finales dames et messieurs sont très disputées."

Une finale Huens – Katz

Quelques beaux noms se sont retrouvés dans le tableau final du tournoi. En Dames 1, Emily Casteleyn (A 28) s’est imposée face à une Tyffany Mylonas (A 29) très en forme. Du côté des Messieurs 1, une finale entre deux joueurs d’expérience internationale s’est déroulée puisqu’Harold Huens a affronté Martin Katz, finaliste juniors du double à Roland-Garros 2021.

Une ultime rencontre du tournoi qui s’est soldée par une défaite d’Harold Huens (6-3, 7-5). Il fait le bilan de sa rencontre et pour lui, la fatigue a joué sur sa performance."J’ai mal commencé mon match, j’ai mis du temps à rentrer dedans. J’ai commis pas mal de fautes, des fautes qu’il ne faut pas faire. Ça s’est bien mieux passé au deuxième set, les rôles se sont inversés mais la fatigue a fait que je craque à 5-5, explique le joueur.J’ai toujours un peu de mal avec le rythme des tournois. Ça s’enchaîne rapidement et il y a au final beaucoup de matches en une semaine."

Mais pas de quoi décourager le jeune tennisman. Il connaît bien le TC Odrimont et compte bien retenter sa chance l’année prochaine. "C’est un tournoi que j’aime beaucoup parce que c’est mon ancien club quand j’étais plus jeune. L’année passée j’avais atteint la demi-finale. Ici je suis allé en finale. L’année prochaine je ferai en sorte de la gagner."

Avant cela, Harold Huens s’est déjà fixé un objectif. Il souhaite progresser et gagner des points ATP, mais il n’oublie pas ses performances à l’échelle nationale." J’aimerais bien être Top 25 ou 30 belge. C’est un bon objectif pour moi et je pense qu’il est atteignable", conclut le joueur.