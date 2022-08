Jodoigne et Braine ont bien repris en D3 ACFF

Jérôme Terwagne a pris le temps d’observer la situation. Il n’a pas encore tout vu et des joueurs (Congosto, Sylla,…) doivent encore revenir cette semaine mais ce que Jodoigne a proposé jusqu’à présent laisse présager de belles choses. C’est vrai, il y a eu une lourde défaite 5-0 au FC Liège "mais le score était forcé car on a montré de belles choses là-bas"mais il y a surtout eu par la suite une victoire 2-0 devant le KVK Tienen, un large succès 6-2 devant les U 21 du RWDM et, dernièrement, une victoire 4-1 devant Stockel en Coupe de Belgique."J’ai déjà vu de très belles choses et surtout du bon football. Mais le plus intéressant est de constater qu’en plus du beau jeu proposé, on a marqué beaucoup de buts et encaissé très peu, sauf à Liège mais le contexte était différent lors de ce match de gala."

C’est une évidence: Jodoigne est sur de bons rails et semble avoir digéré le départ de Christophe Kinet."J’ai découvert et je découvre toujours un très bon groupe, un noyau de qualité avec lequel je peux déjà mettre pas mal de rigueur, des joueurs réceptifs et à l’écoute. On est toujours en quête d’avoir la meilleure équipe possible en sachant que nous sommes à un niveau supérieur que le football provincial mais que nous ne sommes pas dans un monde professionnel. Il faut composer avec les qualités des joueurs dont on dispose et dans ce domaine, il y a du potentiel à Jodoigne. Le noyau comprend de nombreux jeunes mais il y a aussi de l’expérience."

Walhain-Jodoigne

La RAS Jodoigne se déplace au FC Walhain ce mercredi soir (19h30) et accueillera Herstal dimanche à 17h en Coupe de Belgique.