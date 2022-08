D2 ACFF: Le point sur la préparation à Rebecq et Tubize

Souvent éprouvée par la charge de travail physique demandé, couplé au fait que le staff profite généralement de ces matchs amicaux pour tester de nouvelles choses, une préparation ne peut se limiter à la vérité du résultat et doit être analysée selon un regard différent. Celui du coach, Luigi Nasca, nous semble le plus pertinent à ce stade. " Dans la planification de la préparation, il y a deux écoles. Soit on opte pour une série de matches amicaux en commençant par des équipes de plusieurs séries inférieures et on monte crescendo au fil des rencontres dans la qualité de l’adversaire, soit on affronte uniquement des adversaires d’un niveau supérieur ou égal au sien. Dans notre chef, on opte chaque année pour la seconde option. L’idée est de, dès le départ, mettre nos joueurs dans l’adversité, les mettre dans la position d’outsiders pour les forcer à courir derrière le ballon, travailler physiquement et renforcer la notion de bloc équipe au sein du groupe. Le match à La RAAL était une aubaine pour nous en tant que coaches, un peu plus dur pour les joueurs (rires) mais ils ont bossé et c’est ce genre de rencontre qui nous fait progresser. On ressent un vrai engouement, une vraie implication et une volonté de bien faire de la part de chaque joueur. On est rentré dans la semaine 3 de la préparation, celle qui est la plus chargée et la plus intense. Je constate que tout le monde répond présent."

Une préparation quelque peu perturbée néanmoins pour la grave blessure de Galvez y Lopez, le latéral gauche, qui sera tenu éloigné des terrains pour de longs mois, suite à une blessure aux ligaments croisés, contractée face à Couvin.