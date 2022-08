Ophain vit un moment historique

Pour en revenir au succès de dimanche, Romuald Lecocq avait vu clair:"Lors de la théorie d’avant match, j’avais prédit un match nul et que Serez nous sortirait le penalty de la victoire, lance le coach.Mon groupe est vraiment bien pour le moment et les derniers vacanciers seront de retour cette semaine."

Une bonne nouvelle car les matches vont s’accumuler."Pour le moment, on joue en Coupe de Belgique le week-end et en Coupe de Brabant le mercredi. On se rendra ainsi à Schaerbeek cette semaine avant Tubize ce week-end. La confiance est là car on reste sur trois victoires et c’est au mental que nous avons battu Appelterre dimanche. Maintenant, Tubize est un autre calibre et on n’aura malheureusement pas la chance de jouer chez nous. Mais on s’y rendra pour tenter de passer, en sachant que j’ai dans mon effectif des joueurs issus du centre de formation de Tubize. Ce sera un bon match à jouer, en sachant que la priorité reste le début du championnat et des premiers duels face à Saintes et Waterloo."