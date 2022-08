Genappe remporte la Coupe de la région

La première rencontre entre Genappe et La Louvière a été très serrée. Le règlement prévoyait que l’équipe d’un niveau supérieur à son adversaire devait marquer cinq quinze pour prendre un jeu. Genappe a souffert en début de rencontre. Ce n’est qu’après 5-4 que les Brabançons se sont détachés pour s’imposer 7-4. La Louvière devait à son tour jouer cinq quinze pour un jeu face à la régionale 3 de Nil-Saint-Vincent, au sein de laquelle on retrouvait Raphaël Ghislain et Eddy Frisque. Ce dernier jouait au fond, derrière Denzel, son fiston. Les Nilois ont dominé cette rencontre (7-1).

En finale, Genappe n’a pas souffert du quinze de handicap face à Nil-Saint-Vincent. Marc Hamelryck, préservé lors de la première lutte contre La Louvière, est monté au grand-milieu face à Nil-Saint-Vincent. Il a fait preuve de beaucoup de régularité, Genappe s’est imposé 7-3.