Championnats de Belgique: Laure Gries s'offre quatre titres

Dix-sept courses en trois jours

Elle a refait ses meilleurs temps. " Sur 200 mètres dos, j’ai nagé en 2'20''87. C'est mon meilleur temps de cette saison. En 50 mètres dos, j’ai nagé en 30''69. C'est très proche de ma meilleure performance. J’étais aussi très proche de mon meilleur temps en 100 mètres dos en nageant en 1'05''04. Le 100 mètres dos, c’était la dernière course des championnats. Elle se déroulait dimanche en fin d’après-midi. Je commençais à fatiguer", indique-t-elle.

C’est qu’elle n’a pas eu le temps de s’ennuyer lors des trois jours de compétition à Anvers. " En tout, je dois avoir nagé dix-sept courses si l’on comptabilise les épreuves individuelles et les relais. Cela fait beaucoup. Au troisième jour, on est gagné par la fatigue mais le moral reprend très vite le dessus et on passe outre de la fatigue", lance-t-elle encore.

C’est assez paradoxalement en 800 mètres nage libre, alors qu’elle a décroché le titre sur la distance, qu’elle était un peu moins contente d’elle. " J’ai gagné mais j’estime que je pouvais faire un meilleur temps que 9'23''81. J'ai préparé ces championnats lors d’un stage avec mon club à Calella, en Espagne, dans la province de Barcelone. Nous y sommes restés quinze jours. Je me suis spécifiquement préparée pour réaliser une bonne performance sur 800 mètres nage libre. Je suis contente d’avoir gagné mais un peu déçue de mon temps."

Laure Gries participait encore à une petite compétition ce lundi après-midi. "C’est une compétition post championnats de Belgique que l’on nage pour le fun, pour s’amuser. Après cette course, ce sera repos jusqu’au mois de septembre."

Un repos bien mérité.