Bousval remporte le derby face à Nil en Régionale 3C

En régionale 1C, Tourinnes-la-Grosse était privé des services d’Enzo Berthels et Michel Jeurissen, mais aussi de Laurent Tricot, hospitalisé dimanche matin. « De plus, Maxime Jossieaux souffrait du coude et du talon. Les conditions étaient donc difficiles. Néanmoins, nos adversaires se sont alignés fort déforcés avec un joueur qui n’avait jamais joué. Nous avons livré une très mauvaise lutte. Nous menions 5-3, nous avons ensuite le fil de la rencontre (5-7), explique le capitaine, Cédric Evrard. Nous n’avons pas pu revenir ensuite. Même déforcés, nous devions nous imposer. Laurent Tricot devra peut-être se faire opérer. Si c’est le cas, sa saison est terminée. »