Tourpes chaussait une pointure supérieure

GENAPPE: Thomas Leturcq (6-7 Nicolas Dumont), David Craenembroeck, Nicolas Dupont, Manu Scaillet, Cédric Bosse.

TOURPES; Nicolas Dulieu, Johan Warmoes, Siméon Van Stalle. (5-5 Sébastien Potiez), Loïc Clément, Antoine Huard.

Tourpes, leader du championnat, vainqueur la veille de Sirault (troisième) par trois points (13-4), se déplaçait à Genappe (deuxième) ce dimanche. " Une rencontre certes entre les deux premiers mais au vu de la configuration du championnat avec les play-off, cela n’avait guère d’importance", signalait Jean-Marie Dupont, le secrétaire de Genappe.

Nicolas Dupont impressionnant

Il n’empêche. Pour le prestige, les deux équipes tenaient à se distinguer. Toutes deux ont dû composer avec un invité surprise: le vent. Il soufflait contre le livreur. " Un avantage pour nous. Sans cela, notre foncier, Cédric Bosse aurait été cloué sur la ligne de fond", observait encore Jean-Marie Dupont. Les Genappiens s’alignaient dans leur composition devenue classique, avec Manu Scaillet au grand-milieu et Nicolas Dupont au petit-milieu. Ce dernier a livré un match de feu. Il a frappé de nombreuses balles entre les perches: " Il est impressionnant", entendait-on dans le public.

Au niveau du score, Genappe a mené 2-1 lorsque Siméon Van Stalle a écarté deux services et livré courte. Les Hennuyers ont ensuite toujours eu l’avance, mais jamais plus d’un jeu jusqu’au repos (6-7). Les visiteurs s’étaient montrés supérieurs au rectangle, notamment Antoine Huard au fond et aussi Loïc Clement au grand-milieu. Ce dernier a démenti avoir signé pour Isières (nationale 1) en 2014.

Au repos, les visiteurs menaient 6-7, Genappe avait manqué quelques occasions de prendre l’avance, notamment à 5-5 et 40 partout lorsque Thomas Leturcq écartait son rechas de quelques centimètres.

Tourpes était plus complet que les visités chez lesquels Manu Scaillet passait à côté de sa seconde période. Plus puissants au rectangle dans le fond du jeu, les visiteurs faisaient ensuite la différence. " Je pense que nous méritons notre victoire", indiquait le foncier visiteur, Antoine Huard.

" J’ai eu beaucoup de balles. Je m’en suis bien sorti à la frappe, j’aurais pu faire mieux au tamis. Dans l’ensemble, Tourpes était plus complet que nous" reconnaissait le petit milieu visité, Nicolas Dupont.