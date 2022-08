Arbitre:M. Charlier.

Cartes jaunes:Brookes, Delys.

Buts:Cardon (1-0, 30’), Cardon (2-0, 45’), Diakhaby csc (2-1, 48’), Wildemeersch (3-1, 53’).

MONS:Decooman; Bachy, Diakhaby, Lépicier (73’ Dupire), Kaminiaris; Wildemeersch (65’ Stevens), Zorbo (73’ Ait Oudhia), Delys (60’ Mbenti), Cordaro, Lefranc (60’ El Ghandor); Cardon.

RIXENSART:Renard (46’ Sacréas); Fita Codina, Engels, Defrenne, Al Moussaoui, Houart; Maeyens, Brookes (71’ H. Aramian), N. Aramian, Sibille (63’ Couvreur); Giurdanella (62’ Jamme).

Les Brabançons ont fait mieux que se défendre et quittent l’aventure avec les honneurs, face à des Montois assez approximatifs. Tout le mérite en revient à Rixensart qui était bien organisé et qui a laissé peu d’occasions en dehors des buts concédés, s’octroyant même la première grosse possibilité du match, lorsque Giurdanella récupérait une passe en retrait mal ajustée de Lépicier, mais n’en profitait pas."Il n’y a pas longtemps que l’on a repris le chemin des entraînements. En plus, il y a eu quelques joueurs blessés qui ont été rétablis juste avant ce match. Je suis vraiment très content et très fier de mon équipe. On a travaillé pendant deux jours la tactique, ils ont été parfaits à ce niveau-là. Malheureusement, et c’est normal, à un moment donné, les jambes ne suivaient plus. On s’est créé la première occasion. On est venu ici faire un match humble, j’avais demandé à mes joueurs de montrer que nous étions une équipe organisée avec des valeurs. Nous n’avions rien à perdre, franchement les gars ont répondu à mes demandes. Il faut bien penser qu’en face, c’était une équipe qui joue deux catégories plus haut et qui possède d’anciens joueurs de D1. Et ils ne se sont pas créé énormément d’occasions. C’est un vrai plaisir d’avoir mis en difficulté une telle équipe", soulignait Pierpaolo Giunta.

Place au championnat dans quelques semaines, où les Rixensartois auront certainement un beau rôle à jouer."L’équipe est en général essentiellement composée de jeunes depuis quelques années. Cette année, on a réalisé quelques transferts de joueurs expérimentés afin d’encadrer nos jeunes, comme je l’avais demandé aux dirigeants qui m’ont fait plaisir en exauçant mes vœux. L’objectif est d’être dans le Top 5."