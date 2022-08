Arbitre:Samy Bou Sbiâ

Cartes jaunes:Beaunom, Baudewyns, Vandevoorde, Hofman, De Beule, Uarda.

Buts:Karaçay (0-1, 1'), Harrou sur pen. (1-1, 38'), De Beule (2-1, 90').

GREZ:Detry, Kocabas (85' Deneubourg), Torres Valiente, Gasmi (90' Uarda), Decroes, De Beule, Albahtouri (70' El Hayani), Gueuning, Beaunom, Harrou (70' Beersaerts), Duhem.

WOLVERTEM:Deloose, Schoukens, Christiaens (90' Mokam Noumen), Heyvaert, Oliseh (55' Perrault), Baudewyns, Vandevoorde, Hofman, Erbas (55' Van Ransbeeck), Karaçay, Daels.

Sans complexe et avec une bonne dose de confiance, les Brabançons wallons se sont payé le scalp d’une bonne D3 et démarrent avec brio leur saison grâce à cette qualification pour le second tour de la Coupe de Belgique. C’était pourtant loin d’être gagné puisqu’après moins d’une minute de jeu, le coup-franc direct de Karaçay trouve le petit filet de Detry et oblige déjà les locaux à courir après le score.

Après un premier quart d’heure compliqué, les Gréziens sortent de leur torpeur et retrouvent peu à peu leur football chatoyant. Les deux nouveaux venus Gasmi et Beaunom s’offrent quelques possibilités et Grez a le monopole du ballon. Plutôt entreprenants, ils seront récompensés de leurs efforts quand une poussée dans le grand rectangle sur Duhem permit à Harrou de convertir le penalty (1-1).

Bien en place, les gars du Stampia poursuivent leur domination en seconde mi-temps et c’est Decroes qui, par trois fois, fut à quelques centimètres de planter le second but. Wolvertem se réveilla dans le dernier quart d’heure et prit le dessus physiquement sur un Grez qui commença à tirer la langue. Alors qu’on se dirigeait vers un partage, De Beule sortit de sa boîte sur un coup-franc de Gueuning à la 90e pour offrir une qualification méritée à un Grez accrocheur.

"Pour notre première rencontre de la saison et avec pas mal d’absents, les joueurs avaient à cœur de montrer beaucoup de bonnes choses et ont voulu aller chercher la victoire, jubilait le T2 Grézien Sébastien Eggerickx.Les consignes ont été respectées, il y avait énormément d’envie et la domination ainsi que les occasions étaient de notre côté donc je pense que la qualification est pleinement méritée."