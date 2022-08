VILLERS: Van Wemmel, Pinto (73' Vanderminnen), Vandamme, Courtain (73' Busselot), De Luca (61' Charlier), Remue (61' Nowak), Boreux, Lebrun, Van Stalle, Hock (46' Frennet), Van Roy.

GOSSELIES:Labarre, Santinelli, Kourouma, Bennekens (65' Passalacqua), Bollens (58' Qoli), Diansangu (65' Latragna), Adam, Kembo, Arena (70' Chantrenne), Bertoncello, Boumediane.

But: Boumediane (0-1, 42').

Villers n’a concédé qu’un but face à un adversaire évoluant deux crans plus hauts."Dans un premier temps, on a eu trop de respect pour Gosselies, analyse le coach, Frédéric Balan.On a manqué d’agressivité seine et on a subi face à un adversaire qui avait la possession et qui a réussi à mettre ce but dans un moment important, juste avant la mi-temps."

Les locaux sortent cependant de la Coupe la tête haute mais aussi avec quelques regrets."On a remis les choses en place à la pause en retrouvant un esprit villersois conquérant, et je pense que cela va nous être bénéfique pour le futur. Ça nous a en tout cas permis de malmener Gosselies sur l’une ou l’autre phase qu’on n’a pas su concrétiser, et il y a donc un peu de frustration car il y avait moyen d’égaliser et aller chercher la loterie des tirs au but."

L’équipe va entamer son parcours en Coupe du Brabant, ce mercredi, face à Moreda Uccle."On va essayer de passer ce premier tour pour avancer dans notre préparation."

RCS Brainois (D3)1 Beloeil (P1) 2

BRAINE:Mwaso, Baelongandi, Laurent, Lella, Aragon (46' Maré), Lo Giudice, Roman (75' Kumba), Ladrière, Willaert, Teirlinckx, Coulibaly.

BELOEIL: Petron, Mouquet (73' Romano), Fretin, Beugnies, Lericque (72' El Araichi), Lai, Henry, Garcia (65' Verstraeten), Leclercq, Wantiez, Falzone (84' Flammia).

Buts: Wantiez (0-1, 55'), Teirlinckx (1-1, 85'), El Araichi (1-2, 93').

Les Jaune et Bleu avaient fait le plus dur en égalisant à cinq minutes de la fin via Teirlinckx sur un centre de Kumba. Mais c’était sans compter sur le réalisme visiteur. Si le RCSB loupait trois opportunités de s’imposer dont un coup-franc sur la latte qui a peut-être franchi la ligne, Belœil s’en allait décrocher sa qualification sur un contre dans les arrêts de jeu."La première mi-temps a été pour eux mais à 1-1, on s’est dit que ça allait passer. Cela dit, on n’était pas au mieux et notre adversaire, qui n’a rien à faire en P1 avec ses renforts, s’est montré plus malin", résume le directeur sportif, Henri Pensis, dont la formation n’ira donc pas défier Meux au second tour.

Perwez (P1) 9SCMontignies (P3) 1

PERWEZ:Pletinckx, Leblois (40' Zougagh), Martins Loureiro B., Gajanovic, Salles, Lambert, Martins Loureiro E., Gramme (46' Siroux), Verdeyen, Van Den Abeele, Brassart (65' Toury).

MONTIGNIES:Igot, Develi, Coscia (63' Brogneaux), Malherbe, Conde-Garcia (63' Dumont), Kabeya-Devilers, Pedro, Huart, Berghen (55' Louahed), Saadi, Campanella (55' Ayadi).

Buts:Verdeyen (1-0, 11'), Brassart (2-0, 20'), Salles (3-0, 23'), Leblois (4-0, 43'), Berghen (45'), Zougagh (5-1, 47'), Gajanovic (6-1, 52'), Van Den Abeele (7-1, 65'), Gajanovic (8-1, 79'), Siroux (9-1, 88').

Il n’y a pas eu photo entre ces deux formations et Perwez se qualifie donc fort logiquement pour ce second tour de la Coupe de Belgique. Rapidement aux commandes grâce à Olivier Verdeyen, les Brabançons wallons ont ensuite enchaîné et n’ont jamais véritablement relâché la pression. Au prochain tour, Perwez aura droit à un beau match de gala contre Ciney. " Les gars ont montré beaucoup d’envie et ils ont joué le jeu. La logique a été respectée et nous avons fait honneur à notre rang", expliquait le T2 Fabian Bamps.

Jodoigne (D3)4 Stockel (P1)1

JODOIGNE:Argentino, Van Roosebeke, Puttemans, Vanheukelom (46' Canaris), Azzouzi (76' Lallemand), Mbolo, Beaupain (87' Pohl), Reuter (63' Soriano), Olemans, Akhal, Cassange (46' Gilles).

STOCKEL:Kambala, Wagner (64' Dierckx), Bah, Saoudi (46' Kanku), Kwaye, Imich, Njemen, Bonyoma (74' Van Bost), Honvou, Kompany, Ouali.

Buts:Cassange (1-0, 4'), Olemans (2-0, 15'), Ouali (2-1, 19'), Cassange (3-1, 43'), Beaupain (4-1, 78').

C’est en première période que les Jodoignois ont fait la différence."On marque rapidement les deux premiers buts puis on les laisse revenir sur une perte de balle proche de notre but, mais le troisième goal inscrit avant la mi-temps nous a donné un certain confort, indique le T1, Jérôme Terwagne.Ce fut notre moins bonne prestation depuis la reprise car c’était moyen au niveau de la construction et de l’intensité, mais on a bien géré la deuxième période avec quelques changements et ça reste positif dans l’ensemble."

Au second tour, les Canaris joueront face à Herstal (D3 flamande) qui s’est imposé 0-10 à STA Genk (P4 Limbourg).

Ophain (P2) 0 Appelterre (D3)0

OPHAIN: Serez, Aragon (Vander Auwera 76’), Thiry (Bonanno 68’), Barbieux (Duquene 68’), Gillis, Manpwini, Crauwels (Bourgeois 76’), Boets, George, Van Rode (Molinaro 62’), Dolmen.

APPELTERRE:Figys M., Baudewijns, De Greef, De Drie, Movoto (Neirinckx 57’), D’hoore (Thielemans 66’), Tresignie, Lepage (Van Mossevelde 57’), Figys G. Van Der Wilt (Dumortier 80’), Yoka Likongo (Allachi 80’).

Lors d’un match fermé, Ophain a réussi à tenir le score nul 120 minutes contre Appelterre. Le résultat d’un effort collectif complet selon l’entraîneur Romuald Lecocq."J’ai vu une énorme prestation de mes joueurs, que ce soit offensivement ou défensivement. On a vraiment été en difficulté pendant un long lapse de temps. Mais on a tenu physiquement."

Conscient que le match allait être difficile, Ophain s’était préparé à devoir contenir les poussées offensives de son adversaire du jour." On avait un plan de jeu pour jouer contre une équipe plus forte de manière individuelle. Il fallait qu’on s’en sorte avec un collectif solide et c’est exactement ce qu’on a fait. Je pense que de manière collective Ophain a été plus fort qu’Appelterre aujourd’hui".

Grâce à cette victoire au tir au but, Ophain se qualifie pour le second tour et se rendra chez un autre club brabançon, la RU Tubize-Braine.

Wavre-Limal (P2) 0 Schriek (P3) 3

WAVRE-LIMAL:Lefebvre J., Kalle, Berger, Kazi, Schildermans (Pelsmaekers 69’), Delitte, Lefebvre G., Artigas, Wilmet (De Melo 38’), Peeters, Duran.

SCHRIEK: Van Winkel, De Maegd, Mariën, Van Den Meersche, Hamdi, Geysels, Gommers (Jacobs 85’), Mylemans (Stuyck 82’), Van Vaerenbergh (Coenen 85’), Emmeregs, Haddaoui (Vervoort 52’).

Buts: Haddaoui (0-1, 34’), Hamdi (0-2, 74’), Vervoort (0-3, 90’).

Avec un bon nombre d’absents, dont six titulaires, Wavre-Limal n’a pas réussi à contrer l’équipe anversoise. Mais pour le T1 Cédric Vanton, ce premier match de Coupe de Belgique était surtout l’occasion de lancer la saison."On a pris ça comme un match de préparation. On repart au vestiaire en étant mené 0-1, un peu contre le cours du jeu. On a ensuite voulu changer notre fusil d’épaule à la mi-temps. On a joué un peu plus offensivement. On a l’occasion de faire le 1-1 mais au final Schriek marque sur le contre. Ils ont été plus précis et plus réalistes sur la finition."

Pas de quoi décevoir Wavre-Limal pour autant. Cédric Vanton retient que le positif du match."On n’avait pas spécialement l’objectif de passer donc on n’a pas de regret. Au contraire parce qu’on a malgré tout vu des belles choses."