Arbitre:P. Jouda.

Cartes jaunes:Sera, Lombardo, Collaerts (T1), Relecom.

Buts:Laklia (1-0, 11’), Crame (1-1, 27’), Ceusteurs (2-1, 34’), David (3-1, 69’), Dierinckx (4-1, 86’).

LASNE-OHAIN:Pierret, Demeur R. (Dupont 46’), Desnel, Charpentier (Dierinckx 72’), Demeur F. (Schlögel 72’), Theys (Ngueliele 87’), Stevens, Laklia, Goffette, Ceusters (David 46’), Relecom.

SYMPHORINOIS: Polain, Albuquerque (Meurant 46’), Citron, Maocha, Sera (Russo 64’), Kwembeke, Colquhoun, Lombardo, Drouwen, Revercez (Strobbe 60’), Crame.

Il ne fallait pas arriver en retard au coup d’envoi de la rencontre de Coupe de Belgique entre Lasne-Ohain et le Rapid Symphorinois. Après à peine une minute de jeu, les visiteurs envoient le ballon sur la transversale de Pierret. Un premier avertissement, puis un deuxième cinq minutes plus tard, où la balle finit cette fois sa course sur le poteau. Deux mises en garde qui ont de quoi réveiller la RULO puisque Laklia ouvre le score dans le premier quart d’heure de jeu lors d’un bel effort collectif.

Les Symphorinois réussissent malgré tout quelques minutes plus tard à remettre les compteurs à zéro. Mais c’est sans compter un Lasne-Ohain combatif qui reprend rapidement le dessus sur le terrain et convertit cette domination avec un deuxième but signé Ceusters.

À l’aise dans le jeu à la reprise, Lasne-Ohain se déplace vers l’avant et vers l’arrière comme un seul bloc, mettant ainsi l’équipe visiteuse en difficulté et sans possibilité d’être dangereux en attaque. Une situation dont va profiter la RULO, notamment grâce aux deux remplaçants David et Dierinckx, tous les deux auteurs d’un but. De quoi assurer le second tour de la compétition pour les Brabançons.

Fier de son équipe, Christophe Collaerts (T1) salue avant tout la prestation collective de ses joueurs."On a fait très peu de changement depuis la saison dernière, on s’est aussi reposé là-dessus. Et puis il y a eu tout un travail défensif à onze joueurs qui a été fait. Tactiquement c’est ce qu’on voulait faire. De manière générale, on a mieux contrôlé la partie qu’eux", souligne l’entraîneur avant d’ajouter que la victoire" n’était pas forcément une priorité dans la saison mais maintenant qu’on y est, on va en profiter."

Du côté symphorinois, c’est la déception. Mais le T1 Terence Jaumain reconnaît que la RULO était meilleure sur le terrain ce dimanche."On savait qu’on allait jouer contre une équipe bien en place. On a eu des difficultés à contrer leur force offensive, tandis que nous sommes encore en rodage. Tout n’a pas fonctionné comme on l’espérait. On a eu quand même des grosses situations, mais il y a eu un manque de réalisme et un peu de maladresse devant le but."