Nationale 2: Genappe reçoit Tourpes pour un match au sommet

En terminant deuxième, Genappe affronterait le septième dans le cadre des quarts de finale des play-off. Saint-Servais occupe actuellement cette septième place mais les positions peuvent changer derrière, la lutte pour éviter la neuvième place est serrée.

La rencontre de dimanche face à Tourpes sera donc importante. " Nous ne pourrons pas nous permettre d’être battus sans point. Il nous reste cinq rencontres lors de la phase classique. Nous devons conserver notre deuxième place. Rejoindre Tourpes est illusoire".

Genappe a alterné de bonnes performances, mais aussi des résultats surprenants comme cette défaite à Saint-Servais et aussi à domicile contre Sirault contre qui, après avoir mené 6-2, les visités se sont inclinés 7-13. " Nous avons une équipe imprévisible, admet Hector Tubiermont. Genappe s’alignera au complet pour ce match au sommet. Nicolas Dumont et Nicolas Dupont seront rentrés de vacances.

L’équipe de Tourpes n’était pas attendue en tête du championnat. Elle a pris le rôle de favori dévolu en début de saison à Genappe. Cette formation hennuyère avait perdu Adrien Roger (en 2020) Maxime Daubechies et Vincent Cuvelier (fin 2021). Le club a fait confiance à Loïc Clément et Siméon Van Stalle montés de Promotion en Nationale 2. Tourpes s’apprête encore à perdre deux des siens pour la saison prochaine, Nicolas Dulieu s’en ira à Isières et Siméon Van Stalle s’est engagé à Ogy. Ce n’est pas tout, les Tourpiers risquent de perdre Loïc Clément, mais pas en 2023 puisque le joueur est annoncé à Isières en 2024. Heureusement, le club de Francy Maes a des ressources et encore des jeunes joueurs talentueux dans son vivier.