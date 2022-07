Coupe de Belgique: Rixensart va écrire l'histoire du club contre Mons

Même constat pour le coach Pierpaolo Giunta. Il n’a pas connu les grandes années du club montois, mais il reconnaît l’importance de la rencontre pour Rixensart."En tant qu’Italien, ça ne fait pas longtemps que je suis ici donc je n’ai pas connu les grandes saisons de Mons en D1. Mais on m’a dit que c’était une équipe prestigieuse et pour les gars qui ont grandi avec cette idée de Mons, ça va leur faire chaud au cœur de jouer dans ce stade."

Mons s’est quelque peu éloigné de ses belles années, mais elle n’en reste pas moins une équipe de qualité. En reconstruction depuis sa nouvelle appellation en juin 2021, le RAEC Mons reste un adversaire de taille."Il y a quand même deux catégories de différence. Mais on le sait, on va y aller pour montrer qu’on a quand même un bon niveau. On va prendre du plaisir et essayer de mettre Mons en difficulté",explique Pierpaolo Giunta.

Mais l’entraîneur et le président rixensartois précisent que cette rencontre est avant tout l’occasion d’offrir une récompense à tout le monde pour le travail accompli depuis plusieurs années. Malgré cette invitation en Croky Cup, l’objectif principal du club reste le même: performer dans le championnat."C’est vrai que c’est un plaisir de jouer la coupe de Belgique mais je ne veux pas faire de bêtises et avoir des blessés. On doit surtout penser au championnat."

Avec ses sept nouveaux joueurs d’expérience pour renforcer son jeune noyau, Rixensart compte bien être la surprise de la saison."Chaque saison on se dit qu’on renforce le noyau et ça n’a pas toujours été le cas. Mais cette saison j’ai vraiment le sentiment que quelque chose de grand a été fait. Je pense qu’on peut s’offrir une belle année avec des belles surprises. On veut réaliser des choses en profondeur",conclut le président rixensartois, enthousiasmé par la rencontre de dimanche.