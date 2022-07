Coupe de Belgique: Gosselies? La récompense d'une belle dernière saison pour Villers

Cela fait maintenant dix jours que le groupe a repris les entraînements. " Nous avons six séances dans les jambes depuis mercredi dernier. Tout se passe bien, le groupe est réceptif et on monte en puissance progressivement pour ne pas mettre les garçons dans le rouge. Nos deux premiers matches amicaux se sont bien passés et on continue à mettre les choses en place afin d’être prêt le 21 août pour le début du championnat."

La rencontre de ce samedi soir s’annonce compliquée vu les deux divisions qui séparent les deux formations."Gosselies devait en principe descendre en P1 mais il est finalement resté en D3. Je m'attends donc à un adversaire motivé qui veut prendre un nouveau départ en savourant sa chance de rester en nationale. Je sais aussi qu’il prend ce match au sérieux car son staff était présent face à Ecaussinnes lors de notre premier match."

Les Villersois n’auront de toute façon rien à perdre."On monte toujours sur le terrain pour gagner mais on va jouer sans pression en sachant que ça reste un match de préparation et qu’on a de nouveaux joueurs. Ma philosophie est toujours de rester dans l’organisation et de profiter de nos reconversions offensives pour surprendre l’adversaire au bon moment. C’est un premier rendez-vous très sympa devant nos supporters et on va essayer de le mener à bien en prenant du plaisir avant tout."

Le staff dispose d’un groupe élargi de vingt joueurs avec les récents retours du capitaine Vanderminnen et de Nowak.