Braine vise deux belles affiches

Les Jaune et Bleu pourraient jouer Meux puis Rebecq aux tours suivants mais devront d’abord prendre Belœil (P1 Hainaut) au sérieux, dimanche (16h)."C’est un match piège car cet adversaire a recruté plusieurs joueurs de nationale venant de Gosselies, Tertre-Hautrage ou encore le capitaine de Mons,prévient le directeur sportif, Henri Pensis.Ce ne sera pas facile, d’autant que nous avons beaucoup d’absents. Mais les choses se présentent bien, les gars sont bien occupés."

Le RCSB sort d’un large succès en amical contre Waterloo (8-0) avec un doublé de Maré et des buts de Kumba, Ladrière, Coulibaly, Kimbaloula, Lo Giudice et Roman. Baras (hernie discale), Buscema (orteil cassé) et Yoka (ligaments du genou) sont out.

Les débuts officiels de Jérôme Terwagne

Jodoigne reçoit Stockel (dim. 16h) et est impatient d’en découdre."C’est aussi mon cas puisque je viens d’arriver, et les joueurs ont très envie de jouer également,signale le nouveau T1, Jérôme Terwagne.On a bien travaillé pour mettre des choses en place le plus rapidement possible et même si on n’est pas encore prêt, on préfère jouer ce genre de rencontre officielle."

Club de P1, Stockel sera déjà un bon test."Cette équipe était encore en D3 la saison passée. Cela dit, elle a pas mal changé et je ne dispose pas de beaucoup de renseignements. Mais, on va se concentrer sur nous et sur les principes de jeu travaillés depuis la reprise. Le but est d’être compétitif pour passer ce tour."

Trois joueurs manquent à l’appel: Sylla, Congosto et Berisha.

Un peu tôt pour les Gréziens, qui rêvent d’exploit

Les Gréziens auront fort à faire lors de la réception des Brabançons flamands de Division 3 de Wolvertem-Merchtem (dim. 16h)."Nous avons repris les entraînements il y a deux semaines et ce sera notre première rencontre,raconte le T2 Sébastien Eggerickx.Cette affiche tombe un peu tôt et en plus il s’agit d’une très belle formation. Le groupe ne sera pas au complet, certains soignent des petits bobos et d’autres sont en vacances. Donc nous ne sommes clairement pas encore prêts mais nous allons jouer le coup à fond car il s’agit d’un match de prestige et qu’on dispute chaque rencontre pour la victoire. Du temps de jeu sera donné à tout le monde et pourquoi ne pas réaliser un exploit."

Les troupes de Christophe Collaerts offrent l’hospitalité à Symphorinois, une redoutable formation de Division 3 (dim. 16h). "L’opposition sera de qualité, ils ont réalisé un bon championnat la saison dernière mais nous allons jouer cette rencontre pour la gagner,annonce le T1 de Lasne-Ohain.Les gars sont motivés et ce duel va nous permettre de nous tester et de voir où nous en sommes physiquement. Je pense que nous avons une carte à jouer à la maison car hormis Dans et Goffart, le groupe est au complet",explique encore Christophe Collaerts.

La RULO a disputé une première rencontre amicale cette semaine et a partagé l’enjeu 1-1, à Montignies (P1 Hainaut).

Dimanche (16h30), Perwez – promu cette saison en P1 – aura une bonne carte à jouer face à Montignies B, un adversaire évoluant en P3 (Hainaut)."Je ne connais pas du tout cette équipe de Montignies mais l’objectif est clairement de gagner ce match et de passer au tour suivant,explique le T1, Christophe Mortier.On aimerait aller le plus loin possible dans cette Coupe de Belgique, le groupe est au complet, les joueurs s’entraînent bien donc les conditions sont réunies pour faire un bon match."

Perwez a disputé sa première joute amicale cette semaine et l’a emporté 3-2 contre Rixensart. Dimanche, en plus du match de Coupe, une autre rencontre est prévue à 13h30 contre la P1 de Melsbroek. Le groupe sera donc séparé en deux.

Pour son entrée en lice face à Schriek (dim. 16h, à domicile), Wavre-Limal devra aligner une équipe plus ou moins inédite puisque le T1 Cédric Vanton doit faire face aux absences."La majorité du noyau n’arrive que la semaine prochaine. On va donc devoir bricoler. Nous prenons cela comme un bon match de préparation. Après si on sait prendre quelque chose on prendra quelque chose bien sûr."

Ce dimanche, l’équipe brabançonne affronte un adversaire accessible sur papier, mais tout reste à prouver."Ils viennent de battre une équipe de P2, donc je suppose qu’ils sont affûtés. C’est une P3 anversoise et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais nous avons quand même des armes et on va voir ce qu’on peut mettre en place dimanche."