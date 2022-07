Un week-end cycliste à Libersart (Tourinnes-Saint-Lambert)

Entretemps, les épreuves mises sur pied le dernier week-end de juillet dans le hameau tourinnois sont devenues un rendez-vous traditionnel du calendrier cycliste. Il en sera encore ainsi ces samedi 30 et dimanche 31 juillet.

Le samedi, les juniors sont appelés à se mesurer à partir de 15 heures dans le 34e Grand Prix Olivier Haubruge (du nom du jeune espoir nilois trop tôt disparu). L’épreuve longue de 84,8 kilomètres se disputera sur un circuit de 5,3 kilomètres à boucler à 16 reprises (départ rue de Libersart, à droite à hauteur du lieu-dit à la Fenasse, rue de la Commune, passage sous le pont de l’autoroute E411, rue Malpas, à droite rue de la Cure, rue d’Enfer, rue Marie au Brou, rue Saint-Lambert, place Saint-Lambert, passage sous le pont de l’autoroute E411, rue de Libersart, arrivée)

Le dimanche, les minimes et les aspirants se succéderont à partir de 12 heures sur un circuit fermé de 2,2 kilomètres. La ferme de la famille Van Puymbrouck (rue de Libersart, 6, à Tourinnes-Saint-Lambert) accueillera le centre nerveux des deux organisations. Le week-end est dédié à deux infatigables serviteurs de la Pédale Tourinnoise: Joseph Claes et Henri Gérard, décédés tous les deux en 1995.

Lola Van Ruysevelt, 8 ans, de Blanmont, ne manquera pas la course pour les enfants ce dimanche. Actuellement en stage VTT, la jeune fille adore le vélo. "Ce sera ma troisième course. J’ai roulé aussi à Perwez. Je suis défavorisée car je suis avec mon VTT mais ce n’est pas grave. J’aime bien le cyclisme et les courses sur la route. C’est chouette de rouler avec les autres et puis, surtout, après la course, j’aime manger un pain saucisse. J’ai essayé d’autres sports, mais c’est le vélo que je préfère."