Rugby à 7: Les Belgium Barbarians ont été brillants en Irlande

Quelques jours plus tard, la sélection belge a participé pour la quatrième fois au Tullamore Rugby 7's, dans une petite ville de 20000 habitants située au cœur des Midlands irlandais, où elle avait remporté la Cup en 2019. "Pour notre 87e tournoi international et afin de répondre aux nombreuses demandes, nous avons aligné deux équipes basées avant tout sur les affinités de chacun: les Green Boys et lesWhite boys.Notons aussila présence de 11 joueurs belges sur 22 dans l’effectif. Et parmi eux, 7 jeunes étant passé par le Brussels 7's Development."

Après avoir remporté leurs trois rencontres de poule, les Green Boys se sont inclinés 14-24 face à The Fat Geese. Trois succès en poule, également, pour les White Boys qui ont ensuite battu Ballinasloe (29-12) et Tayto Louis Ulster (31-12) avant de perdre au stade ultime de l’épreuve contre Tullamore: 7-31."Avec une place en finale de Cup pour les White Boys et un quart de finale de Cup pour les Green Boys, qui ont respectivement terminé aux deuxième et cinquième places sur 16 participants, les résultats furent à la hauteur espérée."

Les Waterlootois Victor André, Jules Gérard, Malick Bartoszewicz, Nathan Ameew, Samuel Bernoully (Green Boys) et les La Hulpois Hugues Bastin et Thomas Boden (White Boys) faisaient partie de l’aventure.